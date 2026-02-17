Пэрис Хилтон исполнилось 45 лет

В 2017 году в интервью журналу W Пэрис Хилтон делилась планами на следующие 10 лет. Она планировала, что у нее будут муж, несколько детей, «около 20 собак и 50 ароматов». К тому моменту она уже была иконой своего особенного стиля, изобретательницей моды на селфи, маленьких собачек и образа Барби, человеком-брендом, под которым выпускались духи, косметика и одежда. В ближайшие 10 лет она собиралась создать арт-коллекцию и заняться отельным бизнесом, а еще выпустить книгу о том, как стать деловой женщиной и построить свою империю.