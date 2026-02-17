«Учатся решать конфликты в семье». В Беларуси школы открыли занятия по основам семейной жизни

В Беларуси школы открыли занятия по основам семейной жизни. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщила начальник Центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования Людмила Филиппович.
— Если говорить о школе сегодня, то для учащихся 9−11 классов у нас разработана программа факультатива «Основы семейной жизни», — отметила Людмила Филиппович.
Она добавила, что, начиная с девятого класса, указанный факультатив проходит один раз в неделю в течение 35 занятий каждый учебный год. Начальник Центра пояснила, что на занятиях у школьников, кроме теории о том, что такое любовь, семья, дети, влюбленность, есть и практика. Именно практическим упражнениям посвящено 50% занятий.
Филиппович обратила внимание, что школьники учатся решать и предупреждать конфликты, которые могут возникнуть в семье. Также они учатся отдавать приоритет решению каких-то очень важных супружеских взаимоотношений.
— К сожалению, пока мы не можем говорить о том, что это очень большой объем охвата детей, потому что это занятие по выбору учащихся, — уточнила начальник Центра.
Она добавила, что перспективы факультатива зависят конкретно от учреждения образования: насколько он будет преподнесен, анонсирован как детям, так и родителям.
