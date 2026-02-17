Продал карту мошенникам: Ростовчанину грозит срок за дропперство

В Ростове будут судить 18-летнего парня, который продал свою банковскую карту мошенникам. Из-за этого пожилой человек лишился почти 90 тысяч рублей. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Как выяснили следователи, в июле прошлого года молодой человек за деньги передал другому лицу свою карту и доступ к счету. А тот, использовал реквизиты, чтобы обмануть пенсионера, который в итоге и перевел деньги на этот счет.
Теперь уголовное дело передали в суд. Дончанина обвиняют в дропперстве.
