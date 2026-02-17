Как программа «Обучение служением. Первые» поможет школьникам получить дополнительные баллы для поступления в вуз

В следующем учебном году для старшеклассников будет реализована программа «Обучение служением. Первые» в рамках предмета «Индивидуальный проект». Она будет вводиться по решению образовательных организаций для учеников 10 и 11-х классов. Что это за программа, какие задачи будут решать школьники и как это поможет им при поступлении в вуз — в материале «Газеты.Ru».