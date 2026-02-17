Ричмонд
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне

Кадыров: сформированы мобильные огневые группы в Чечне.

ГРОЗНЫЙ, 17 фев — РИА Новости. Исчерпывающие меры по защите воздушного пространства приняты в Чечне, сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«На территории республики приняты исчерпывающие меры по защите воздушного пространства. Сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале по итогам совещания с силовым блоком республики.

Глава республики также сообщил о мерах безопасности в период подготовки и проведения выборов. По его словам, в регионе запланирован комплекс превентивных и охранных мероприятий, личный состав силовых структур приведён в состояние полной готовности, задействованы необходимые силы и средства.

«Оперативная обстановка в республике стабильная и находится под постоянным контролем», — добавил Кадыров.

