Из-за снежного апокалипсиса в среду, 18 февраля, в школах Молдовы возможна удаленка: Решать будут директора учебных заведений — в зависимости от размаха стихии

Местные органы власти на основе анализа ситуации на месте совместно с управляемыми ими учебными заведениями примут решение о возможности дистанционного обучения.

Источник: Комсомольская правда

Управления образования совместно с местными администрациями могут самостоятельно принимать решение об организации занятий в онлайн-формате на среду, 18 февраля, сообщает Минобразования.

Ведомство рекомендует учитывать расстояние, которое учащиеся и преподаватели должны преодолеть до учебного заведения, особенно в сельской местности; способность служб, отвечающих за уборку снега, выполнять свою работу; особые ситуации с учащимися, добирающимися до учебных заведений, особенно теми, кто преодолевает более десяти километров; состояние местных дорог и рельеф местности.

«Каждый орган образования будет определять формат проведения занятий в зависимости от конкретной ситуации в каждом населенном пункте после оценки условий на месте», — заявили в министерстве.

