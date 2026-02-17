Из-за снежного апокалипсиса в среду, 18 февраля, в школах Молдовы возможна удаленка: Решать будут директора учебных заведений — в зависимости от размаха стихии

Ведомство рекомендует учитывать расстояние, которое учащиеся и преподаватели должны преодолеть до учебного заведения, особенно в сельской местности; способность служб, отвечающих за уборку снега, выполнять свою работу; особые ситуации с учащимися, добирающимися до учебных заведений, особенно теми, кто преодолевает более десяти километров; состояние местных дорог и рельеф местности.