Стоматологию в Ростове оштрафовали за недостоверную рекламу

Как пояснили в ведомстве, организация слишком хвалила сама себя и обещала ускоренное лечение. В частности, в рекламе использовались формулировки «лучшие врачи Ростова» и «новые зубы за один визит». При этом подтвердить квалификацию своих сотрудников и невероятные медицинские возможности учреждение не могло.