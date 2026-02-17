Стоматологию в Ростове оштрафовали за недостоверную рекламу

В Ростове-на-Дону стоматологическую клинику наказали из-за рекламы услуг с недостоверной информацией. Нарушение выявили специалисты Ростовского УФАС.
Как пояснили в ведомстве, организация слишком хвалила сама себя и обещала ускоренное лечение. В частности, в рекламе использовались формулировки «лучшие врачи Ростова» и «новые зубы за один визит». При этом подтвердить квалификацию своих сотрудников и невероятные медицинские возможности учреждение не могло.
— Подтверждение того, что медицинский персонал стоматологии является лучшим в рекламе отсутствовало. Рекламу признали ненадлежащей, организацию привлекли к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе Ростовского УФАС.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.