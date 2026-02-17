Диспансеризация в Башкирии в 2026 году: кто может бесплатно пройти медосмотр

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики с призывом активнее проходить медицинские осмотры. Он подчеркнул, что профилактика всегда эффективнее лечения, а выявление заболеваний на ранней стадии значительно повышает шансы на выздоровление.
Диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для граждан младше 40 лет обследование положено раз в три года. В 2026 году это касается родившихся в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990 и 1987 годах. Люди старше 40 лет могут проходить осмотры ежегодно.
С начала года диспансеризацию в республике прошли 196,6 тысячи человек. Из них более 23 тысяч направлены на второй, углубленный этап — он обязателен при подозрении на проблемы со здоровьем. Впервые выявлено около 30 тысяч заболеваний, включая социально опасные: онкологию, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, туберкулез.
Программа осмотров, по словам Хабирова, регулярно совершенствуется. С 2024 года в нее включена оценка репродуктивного здоровья, а с 2026-го появились анализы, позволяющие оценить риски инфаркта и инсульта, уровень жиров в крови, выявить вирус папилломы человека.
— Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Это бесплатно, — заявил глава Башкирии.
