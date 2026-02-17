Диспансеризация в Башкирии в 2026 году: кто может бесплатно пройти медосмотр

С начала года диспансеризацию в республике прошли 196,6 тысячи человек. Из них более 23 тысяч направлены на второй, углубленный этап — он обязателен при подозрении на проблемы со здоровьем. Впервые выявлено около 30 тысяч заболеваний, включая социально опасные: онкологию, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, туберкулез.