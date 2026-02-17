Депутаты Госдумы направили в ФАС жалобы граждан на резкое повышение тарифов ЖКХ

«Например, на кухне и в ванне с туалетом. Такой подход может избавить от привычки постоянно проверять выключатели. Так как именно в киловатт-часах ресурсоснабжающие организации выставляют нам счета, чтобы понять, какую долю от киловатта потребляет лампа, мы делим ее мощность на 1000. Если стандартная лампа мощностью 60 ватт горит в среднем 3 часа в день. При цене 7 рублей за киловатт расход за месяц составит около 38 рублей. В другом случае, вероятно, светодиодная лампа на 7 ватт с датчиком движения будет работать суммарно до 2 часов в сутки, включаясь только при необходимости. Тогда счет за месяц на одной лампе может упасть почти до 3 рублей. Такая оптимизация, скорее всего, позволит платить в 13 раз меньше за каждую точку освещения», — подчеркнул он.