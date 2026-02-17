Развитие близорукости связали со слабой освещенностью сетчатки в помещениях

«Распространенность близорукости в мире сейчас близка к уровню эпидемии, однако пока у нас нет полного понимания того, почему она развивается. Проведенные нами опыты указывают на то, что центральную роль в формировании этого нарушения зрения играют взаимодействия между светом и сетчаткой при длительной фокусировке взгляда на близкие к нам предметы, что особенно характерно при нахождении внутри помещений», — заявил профессор SUNY Хосе-Мануэль Алонсо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.