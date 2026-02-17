Наводнение в Валенсии связано с глобальным потеплением

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Европейские климатологи выяснили, что недавнее мощнейшее наводнение в Валенсии в 2024 году было напрямую усилено глобальным потеплением, ускорившим перенос влаги из Мирового океана в сторону западного Средиземноморья. Это говорит о возможном учащении внезапных паводков в данном регионе Европы в ближайшие десятилетия, пишут ученые в журнале Nature Communications.
«Проведенный нами анализ показывает, что текущие климатические условия резко повысили интенсивность осадков, предшествовавших этому наводнению, что было связано с ускоренным испарением влаги с поверхности теплых регионов моря. Эти связанные с глобальным потеплением перемены усилили интенсивность дождя на 21%, что привело к 19% росту объема дождевой воды, попавшей в бассейн реки Хукар», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа испанских, итальянских и швейцарских климатологов под руководством профессора Университета Комплутенсе (Испания) Марии-Луизы Мартин при изучении обстоятельств, предшествовавших катастрофическому наводнению, которое произошло 29 октября 2024 года на территории Валенсии и соседних с ней регионов Испании в результате рекордно мощных осадков.
Климатологи воспроизвели этот процесс при помощи точных компьютерных моделей климата Испании и окружающих ее регионов Средиземного моря и Атлантики, опираясь на данные, собранные наземными метеорологическими станциями и климатическими спутниками. В рамках этих расчетов ученые также просчитали то, как выглядела бы ситуация в том случае, если бы климат в Европе оставался таким же, каким он был в начале-середине XIX века, до начала эры глобального потепления.
Эти расчеты показали, что вызванные потеплением перемены в работе климатических систем, в том числе необычно сильный прогрев поверхности Средиземного моря осенью 2024 года, резко повысили вероятность возникновения этого наводнения. Также они существенно усилили его за счет 21% увеличения в интенсивности осадков, 50% роста в площади охваченных ими территорий и ускоренного образования «ледяной крупы» в облаках, способствующей выпадению дождя.
Как отмечают ученые, дальнейший рост температур будет продолжать усиливать круговорот влаги между сушей и морем в западном Средиземноморье, в результате чего подобные катастрофические наводнения будут происходить все чаще. Это следует учитывать местным властям при разработке мер, нацеленных на защиту инфраструктуры и населения от подобных ударов стихий, подытожили ученые.
О наводнении в Валенсии.
Наводнение в Валенсии осенью 2024 года было спровоцировано мощнейшим дождем, в рамках которого за 16 часов выпало 770 мм осадков, что сопоставимо с их годовым уровнем. Это привело к тому, что реки Хукар и Магро вышли из берегов, разрушили значительную часть инфраструктуры и затопили значительную прибрежных городов, построенных в южном течении первой реки. Этот катаклизм унес жизни около 230 человек, что делает его одним из самых смертоносных стихийных бедствий в истории Испании.