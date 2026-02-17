Патриарх Кирилл заявил об опасности неконтролируемой миграции

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Неконтролируемая миграция и связанные с ней проблемы сегодня представляют опасность для России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета в среду.
«Церковь стала одним из первых свидетелей угрозы, связанной с таким явлением, как неконтролируемая миграция. Говоря о добрых отношениях между религиями, мы не должны упускать из вида определенные вызовы, трудности и даже опасности, которые могут возникать на этом поле. Так вот, одна из таких опасностей — это неконтролируемая миграция. Но связанные с ней проблемы не являются следствием межрелигиозной напряженности и тем более межрелигиозных конфликтов, о чем следует обязательно говорить и что следует разъяснять людям», — сказал патриарх Кирилл.
Патриарх подчеркнул, что согласие между православными и мусульманами, а также представителями других религий, — это исторический выбор России, и перед духовенством стоит задача не только сохранить межрелигиозное согласие, но и укрепить его перед лицом общих опасностей.
«Это не означает смешение вероучений, размывание догматических различий — об этом не может идти и речи. Но в пространстве гражданской жизни, в пространстве служения государству и обществу мы обязаны выступать единой силой, однозначно отвергая тех, кто хочет сеять рознь и восстанавливать людей друг против друга», — заключил патриарх Кирилл.