92 сотрудника завода в Шахтах получили зарплату после вмешательства прокуратуры

В городе Шахты прокуратура заставила кирпичный завод расплатиться с долгами перед рабочими. Почти сотня человек не видели своию зарплату. Об этом сообщила донская прокуратура.
Как выяснилось, предприятие задолжало 92 сотрудникам больше 7,8 миллиона рублей. Люди работали, а зарплату не получали.
Прокуратура внесла представление директору и потребовала завести административное дело на руководителя. После вмешательства надзорного ведомства завод полностью погасил долги перед людьми.
