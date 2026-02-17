Ричмонд
92 сотрудника завода в Шахтах получили зарплату после вмешательства прокуратуры

В Шахтах прокуратура добилась выплаты 7,8 млн рублей долга по зарплате работникам кирпичного завода.

В городе Шахты прокуратура заставила кирпичный завод расплатиться с долгами перед рабочими. Почти сотня человек не видели своию зарплату. Об этом сообщила донская прокуратура.

Как выяснилось, предприятие задолжало 92 сотрудникам больше 7,8 миллиона рублей. Люди работали, а зарплату не получали.

Прокуратура внесла представление директору и потребовала завести административное дело на руководителя. После вмешательства надзорного ведомства завод полностью погасил долги перед людьми.

