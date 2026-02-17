Захарова рассказала, как отмечает китайский Новый год

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что отмечает китайский Новый год в кругу семьи, при этом праздник всегда интересовал ее и ее семью не только своей красотой, но и историей происхождения.
«Вот уже сейчас мой папа, который тоже является китаистом, позвонил мне и сказал, что он заказал китайскую еду. Поэтому после того, как мы откроем фестиваль вот здесь, на Красной площади, поеду домой, и мы в кругу (семьи — ред.) отметим также и наступление китайского Нового года», — сказала она в интервью Медиакорпорации Китая.
Как отметила Захарова, в такие моменты на праздничном столе разная китайская еда, а также и пельмени. При этом она подчеркнула, что в китайском Новом году ее семью интересовала не только внешняя сторона праздника, а его корни и происхождение.
«Потом, когда я уже стала студенткой, то свою выпускную дипломную работу, не знаю, знаете ли вы или нет, я посвятила как раз китайскому традиционному Новому году», — добавила она.
Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год Огненной Лошади. Празднование длится до Праздника фонарей (3 марта 2026 года), а сам год завершается 5 февраля 2027 года.