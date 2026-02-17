Ричмонд
В Ростове арестовали блогера, подозреваемого в разжигании межнациональной розни

Суд в Ростове арестовал блогера из-за подозрений в разжигании межнациональной розни.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу подсудимого, обвиняемого в антироссийских высказываниях и попытке разжигания межнациональной розни через Интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

— Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 апреля 2026 года, — цитируют поступившую информацию журналисты.

По версии следствия, подозреваемый в середине 1990-х годов переехал из Абхазии в Россию, получил высшее юридическое образование в ЮФУ, а потом остался работать преподавателем. В сети мужчина якобы имеет репутацию скандального блогера.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше