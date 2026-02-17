В Ростове арестовали блогера, подозреваемого в разжигании межнациональной розни

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу подсудимого, обвиняемого в антироссийских высказываниях и попытке разжигания межнациональной розни через Интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
— Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 апреля 2026 года, — цитируют поступившую информацию журналисты.
По версии следствия, подозреваемый в середине 1990-х годов переехал из Абхазии в Россию, получил высшее юридическое образование в ЮФУ, а потом остался работать преподавателем. В сети мужчина якобы имеет репутацию скандального блогера.
