«Тысячи спасенных детей»: медики Башкирии одержали победу на Конгрессе педиатров России

Республиканскую детскую клиническая больницу Уфы признали лучшей в России.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о победе медиков республиканской на Конгрессе педиатров России, завершившемся в Москве. Звание лучшей педиатрической клиники 2025 года получила Республиканская детская клиническая больница Уфы.

Награду присуждают за эффективные методы лечения, современную диагностику и высокий уровень подготовки специалистов. Назаров подчеркнул, что за этим успехом — ежедневный труд врачей, медсестер и младшего персонала, спасших тысячи жизней.

Высокую оценку получила и работа регионального Минздрава. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Саубанова удостоена Благодарности Совета Федерации за вклад в развитие детского здравоохранения и реализацию государственной политики в интересах детей.

