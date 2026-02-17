Ричмонд
Между Бельгией и США дипломатический скандал из-за обряда обрезания

Между Бельгией и Соединенными Штатами произошел дипломатический скандал из-за «недопустимых» обвинений местных властей в антисемитизме на фоне проводимого Брюсселем расследования нелицензированной процедуры обрезания. В итоге американского посла в бельгийской столице вызвали в местное Минисетсрвто иностранных дел. Об этом сообщает телеканал VTM.

— Посол США в Бельгии Билл Уайт во вторник должен явиться в МИД Бельгии для встречи с министром иностранных дел Максимом Прево за высказывания, обвиняющие бельгийские власти в антисемитизме, — говорится в материале.

Прево до этого заявил, что утверждения посла «оскорбительны и нарушают дипломатические нормы».

Уайт за последнюю неделю сделал несколько публикаций в социальных сетях, в которых раскритиковал Бельгию за проведение расследования против трех антверпенских мохелей (мохель, моэль — специалист по обряду обрезания в иудаизме). Они проводили практики обрезание без медицинского тренинга и лицензии — это запрещено, согласно местному законодательству.

Помимо критики самого расследования, посол отметил в публикациях президента и вице-президента США, главу Госдепартамента и ряд других высших американских чиновников. VTM пишет, что это также может оказать существенное влияние на восприятие Вашингтоном брюссельских властей, особенно учитывая, что американские чиновники могут не разбираться в тонкостях бельгийского законодательства.

В июле в Подмосковье ребенок впал в кому из-за проведенного на дому обрезания. Трагедия случилась в семье из Таджикистана. По приезде в Россию они не встали на учет — из-за этого для религиозного обряда позвали знакомого специалиста.

