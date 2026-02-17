Невролог Исмаилов: при сидячей работе важно следить за положением шеи

Существует мнение, что если много печатать, то суставы стираются. На самом деле это не так: набор текста на клавиатуре представляет собой лёгкую нагрузку для пальцев, так как они сами по себе предназначены для мелких движений. Но может развиться синдром запястного канала — патологического состояния, при котором возникает сдавление срединного нерва в анатомически узком пространстве запястья, пишет Rt.