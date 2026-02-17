Невролог Исмаилов: при сидячей работе важно следить за положением шеи

Невролог Али Исмаилов предупредил, что правильное положение при работе за компьютером — это вовсе не вопрос удобства, а вопрос здоровья.
Лопатки должны быть естественно сведены, а грудная клетка оставаться открытой. Оптимальное положение для глаз — это взгляд перед собой, соответственно, монитор должен быть на уровне глаз, а шея оставаться прямой, без чрезмерных перегибов вниз. В противном случае это приводит к повышенной нагрузке на шейный отдел позвоночника.
Каждые 30−45 минут нужно делать перерыв, это может быть легкая нагрузка,
которая поможет снять напряжение с мышц шеи, плеч, спины.
— Необходимо делать мягкую растяжку шейного отдела, плавные повороты головы, вправление плечевых зон и грудной клетки, а также укрепляющие упражнения для спины и мышц кора под контролем специалиста, — говорит врач Lenta.ru.
Если предстоит длительная работа за компьютером, то целесообразно приобрести ортопедическое кресло с поддержкой поясницы, регулируемыми подлокотниками, а при необходимости организовать подставку под ноги.
Сидячий образ жизни также может привести к разрушению суставов. Недостаток физической активности при сидячей работе приводит к снижению мышечного тонуса. В результате нагрузка на кости и суставы увеличивается, а проблемы с кровообращением замедляют процессы восстановления хрящевой ткани, передает 360.ru.
Существует мнение, что если много печатать, то суставы стираются. На самом деле это не так: набор текста на клавиатуре представляет собой лёгкую нагрузку для пальцев, так как они сами по себе предназначены для мелких движений. Но может развиться синдром запястного канала — патологического состояния, при котором возникает сдавление срединного нерва в анатомически узком пространстве запястья, пишет Rt.
Боль и онемение в пальцах, слабость в предплечьях, напряжение в плечах и шее — все это может быть не просто усталостью, а тревожными сигналами от организма, пишет aif.ru.