Госдеп: США ждут продуктивных встреч с Россией и Китаем в Женеве и Вене

США ждут продуктивных встреч с представителями России и Китая, которые могут пройти в Женеве и Вене. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
«На следующей неделе я буду в Женеве и рассчитываю, надеюсь, провести продуктивные переговоры с ними обеими. И в Вене тоже», — отметил он.
Йо заявил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в обсуждении вопроса о стратегических ядерных вооружениях с коллегами из Москвы и Пекина. Ранее помощник госсекретаря также сообщил, что США планируют вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем.
Напомним, что 5 февраля истек срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва по-прежнему готова к диалогу с Вашингтоном по данной теме.