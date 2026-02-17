AP: Пенсионеру в Швеции грозит 10 лет тюрьмы за продажу жены 120 мужчинам

По данным журналистов, подозреваемый находится под стражей с октября 2025 года, а в марте ему предъявят обвинение. При этом мужчина отрицает свою причастность к преступлению. Аннерстедт отказалась отвечать на вопрос, находилась ли пострадавшая под действием наркотиков во время половых актов, передает агентство.