AP: Пенсионеру в Швеции грозит 10 лет тюрьмы за продажу жены 120 мужчинам

Шведская прокуратура подозревает 60-летнего мужчину в продаже его супруги 120 мужчинам и принуждении к проституции. По данным прокурора Иды Аннерстедт, ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы по обвинению в сутенерстве. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило агентство Associated Press.
— Мужчина на севере Швеции подозревается в эксплуатации своей жены и продаже секса с ней не менее 120 мужчинам, — говорится в сообщении.
По данным журналистов, подозреваемый находится под стражей с октября 2025 года, а в марте ему предъявят обвинение. При этом мужчина отрицает свою причастность к преступлению. Аннерстедт отказалась отвечать на вопрос, находилась ли пострадавшая под действием наркотиков во время половых актов, передает агентство.
