Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: Пенсионеру в Швеции грозит 10 лет тюрьмы за продажу жены 120 мужчинам

Шведская прокуратура подозревает 60-летнего мужчину в продаже его супруги 120 мужчинам и принуждении к проституции. По данным прокурора Иды Аннерстедт, ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы по обвинению в сутенерстве. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило агентство Associated Press.

Шведская прокуратура подозревает 60-летнего мужчину в продаже его супруги 120 мужчинам и принуждении к проституции. По данным прокурора Иды Аннерстедт, ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы по обвинению в сутенерстве. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило агентство Associated Press.

— Мужчина на севере Швеции подозревается в эксплуатации своей жены и продаже секса с ней не менее 120 мужчинам, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, подозреваемый находится под стражей с октября 2025 года, а в марте ему предъявят обвинение. При этом мужчина отрицает свою причастность к преступлению. Аннерстедт отказалась отвечать на вопрос, находилась ли пострадавшая под действием наркотиков во время половых актов, передает агентство.

2 февраля Финские пограничники задержали четверых иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу с Россией в районе города Иматра. Позднее выяснилось, что злоумышленников собирались судить по уголовным статьям о торговле людьми и сутенерстве, которые возбудили днем ранее.