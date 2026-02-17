CNN: США добились впечатляющих уступок от Украины и Европы на переговорах

Результаты, которых американская делегация добилась от Киева и европейских партнеров на недавних консультациях, вызывают удивление. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в Польше Дэниел Фрид в интервью телеканалу CNN.
По словам экс-дипломата, работу команды Белого дома по украинскому треку не стоит оценивать, глядя на ее состав. Он отметил, что гораздо важнее смотреть на реальные итоги переговоров, которые проводили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Фрид подчеркнул, что на данный момент Вашингтону удалось добиться серьезных уступок от украинской стороны и европейцев. При этом он добавил, что подобных подвижек от Москвы пока не наблюдается — Россия, по его мнению, не пошла на уступки.
Стоит отметить, что в Женеве на данный момент продолжаются закрытые консультации с участием представителей России, США и Украины. Переговоры, посвященные поиску путей урегулирования, длятся уже более трех часов.