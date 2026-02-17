Эксперты назвали 12 распространенных ошибок, мешающих сбросить вес

Когда речь заходит о похудении, существует множество диет и методик, обещающих быстрые результаты. Однако, по мнению ведущих диетологов, вес может не снижаться даже при серьёзных усилиях, и причины этому не всегда очевидны. Помимо питания, на процесс влияют сон, уровень стресса и время приёма пищи. Об этом пишет Daily Mail.
Диетолог и представитель Британской диетической ассоциации Анна Грум отмечает, что так называемые «быстрые диеты» часто дают лишь кратковременный эффект и провоцируют токсичные циклы ограничений.
«Они могут принести первоначальный результат, но обычно слишком жёсткие, чтобы их соблюдать долго, что вызывает разочарование и тревогу», — заявила она.
Для устойчивого похудения, по её словам, важно пересмотреть образ мышления, уровень физической активности и весь образ жизни.
Одна из самых распространённых ошибок — слишком сильное сокращение калорий. Хотя для похудения необходим дефицит калорий, чрезмерное ограничение заставляет организм «защищаться», мозг замедляет метаболизм и усиливает аппетит, воспринимая это как угрозу голодания. Диетолог Эбби Хайамс рекомендует снижать калораж всего на 300−500 ккал. Так потеря веса будет медленнее, но стабильнее, а энергии хватит на повседневную жизнь и тренировки.
Ещё одна частая ошибка — недостаток белка в рационе. Белок, содержащийся в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах и тофу, повышает чувство сытости и может ускорять метаболизм. Без него даже низкокалорийная еда не утоляет голод. Эксперты советуют включать в каждый приём пищи 20−30 г белка. Например, рекомендуется включать порцию куриной грудки размером с ладонь или 150 г греческого йогурта.
Также многие недооценивают роль клетчатки. Она помогает дольше чувствовать сытость, улучшает пищеварение и контролирует уровень сахара в крови. Диетолог Эмили Лиминг рекомендует заменить белый хлеб, рис и макароны на цельнозерновые аналоги.
Люди часто забывают учитывать «незаметные» калории, такие как печенье к чаю, остатки еды с чужой тарелки или столовая ложка масла в салате. Исследования показывают, что мы недооцениваем своё потребление примерно на 30%. То же касается калорийных напитков — сладких кофе, соков и даже бокала вина. Например, один модный матча-латте может содержать почти 280 ккал, а горячий шоколад — до 500.
Многие сосредоточены только на кардиотренировках, игнорируя силовые упражнения. Между тем именно они помогают наращивать мышцы, которые ускоряют метаболизм и улучшают состав тела. Исследования подтверждают, что сочетание силовых нагрузок и умеренного дефицита калорий — это самый эффективный способ сжигать жир.
Типичная ошибка — строгая диета в будни и срывы на выходных. Вместо этого эксперты советуют планировать любимые блюда в рамках общего калоража.
Важно и время приёма пищи. Хотя интервальное голодание популярно, пропуск завтрака и поздние ужины могут навредить, это ведёт к дефициту питательных веществ, «мозговому туману» и перееданию вечером. Исследования показывают, что приём пищи в первой половине дня (например, с 7 до 15 часов) даёт лучший результат в похудении.
Также люди часто переоценивают размер порций, особенно круп, макарон и хлопьев. Чтобы научиться видеть норму, стоит некоторое время взвешивать еду.
Не менее важен сон. Менее шести часов в сутки повышает уровень гормона голода, снижает выработку гормона сытости и усиливает тягу к сладкому.
Здоровье кишечника тоже влияет на вес. Богатая клетчаткой растительная пища, бобовые и ферментированные продукты поддерживают баланс микробиома, что связано с меньшим риском ожирения и диабета.
Наконец, главная ошибка — полагаться только на силу воли. По словам специалиста по поведенческим изменениям Сандры Ройкрофт-Дэвис, до 90% наших пищевых привычек управляются подсознанием.
«Сила воли — как батарейка: она садится. Вместо того чтобы бороться с собой, нужно переучивать мозг. И если случился срыв, лучше не считать это провалом. Такая стратегия помогает избежать порочного круга вины и переедания», — рассказала Ройкрофт-Дэвис.
