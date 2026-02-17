Эксперты назвали 12 распространенных ошибок, мешающих сбросить вес

Люди часто забывают учитывать «незаметные» калории, такие как печенье к чаю, остатки еды с чужой тарелки или столовая ложка масла в салате. Исследования показывают, что мы недооцениваем своё потребление примерно на 30%. То же касается калорийных напитков — сладких кофе, соков и даже бокала вина. Например, один модный матча-латте может содержать почти 280 ккал, а горячий шоколад — до 500.