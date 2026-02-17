Генетик Хуснутдинова объяснила, кому и как помогут генетические тесты

— Но 30 процентов населения Земли вообще не чувствительны к этому препарату. У них, наоборот, возникают из-за него различные побочные эффекты. Таких средств уже около 200. Подобная диагностика особенно важна при химиотерапии. А ведь для некоторых онкозаболеваний уже точно известно, какую химиотерапию нужно проводить в зависимости от того, какая мутация и в каком гене произошла, — отметила Хуснутдинова.