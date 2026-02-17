Генетик Хуснутдинова объяснила, кому и как помогут генетические тесты

Генетические тесты дают людям возможность узнать о своей индивидуальной чувствительности и об устойчивости к лекарственным препаратам. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала генетик Эльза Хуснутдинова.
Специалист выразила надежду на то, что в ближайшем будущем подобные тесты станут брать в расчет при назначении лекарств. Она объяснила, что обычно медики прописывают всем почти одни и те же средства. Например, при коронарном шунтировании (операция, позволяющая восстановить кровоток в сердце — прим. «ВМ») нередко назначают «Клопидогрел».
— Но 30 процентов населения Земли вообще не чувствительны к этому препарату. У них, наоборот, возникают из-за него различные побочные эффекты. Таких средств уже около 200. Подобная диагностика особенно важна при химиотерапии. А ведь для некоторых онкозаболеваний уже точно известно, какую химиотерапию нужно проводить в зависимости от того, какая мутация и в каком гене произошла, — отметила Хуснутдинова.
Эксперт добавила, что по генам можно узнать об определенных склонностях и предрасположенностях. Например, есть гены, которые отвечают за спортивные достижения и познавательные способности, хотя не менее важную роль в развитии личности играют среда и воспитание.
— Что касается «гена таланта», то такого нет, потому что это слишком многофакторное явление. У советского генетика Владимира Эфроимсона есть книга «Генетика гениальности». Он изучал талантливых людей: композиторов, художников, поэтов. В те годы еще не определяли гены, поэтому просто смотрели, есть ли у талантливых людей какие-то схожие болезни. А сейчас пытаются отдельно понять, какие гены отвечают за способности в музыке, рисовании, — резюмировала Хуснутдинова.
С 2026 года генетический тест на определение моногенных заболеваний (ПГТ-М) и структурных хромосомных перестроек (ПГТ-СП) у будущих родителей стал бесплатным: его включили в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, что помогают выявить тесты и кому они необходимы.