Врач опровергла миф, что питье воды помогает увлажнить кожу

Многие считают, что питье воды напрямую увлажняет кожу, но это миф, заявила врач-дерматолог Елизавета Шухман. Системная гидратация важна для организма в целом, однако ключевое значение для состояния кожи имеет местное применение увлажняющих средств. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Питание влияет на увлажненность кожи опосредованно: омега-3, витамины А, С, Е поддерживают барьерную функцию. Однако системная гидратация (питье воды) напрямую не увлажняет эпидермис: все же ключевое значение имеет местное применение увлажняющих средств», — объяснила медик.
Базовый уход должен включать очищение мягкими средствами без агрессивных ПАВ, увлажнение кремами с церамидами, скваланом и пантенолом, а также обязательную фотозащиту SPF 30+. Эксперт добавила, что эффективные ингредиенты работают в комплексе.
По словам врача, сухость и раздражение кожи часто возникают из-за возрастного снижения выработки кожного сала, агрессивного очищения, жесткой воды, УФ-воздействия и гормональных изменений. Климатические факторы также играют роль. Холод, ветер, кондиционеры и отопление снижают влажность воздуха, усиливая потерю влаги через кожу.
