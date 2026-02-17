Врач опровергла миф, что питье воды помогает увлажнить кожу

Многие считают, что питье воды напрямую увлажняет кожу, но это миф, заявила врач-дерматолог Елизавета Шухман. Системная гидратация важна для организма в целом, однако ключевое значение для состояния кожи имеет местное применение увлажняющих средств. Об этом пишет «Газета.Ru».