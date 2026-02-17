В центре Кишинева почти на полтора года перекроют улицу: Движение мешает реконструкции здания

Кишинёвская мэрия сообщила о временном приостановлении дорожного движения на участке улицы Джеордже Кошбук. Ограничение будет действовать с 16 февраля 2026 года по 25 июня 2027 года.
Речь идет об отрезке между улицами Колумна и Александру чел Бун. Движение транспорта на данном участке будет полностью приостановлено на указанный период.
Мера связана с началом работ по реконструкции здания и необходимостью обеспечения безопасности строительной площадки, отмечается в сообщении городской администрации. Для этого по адресу улица Колумна, 90 будет обустроено временное ограждение.
