Спасти любой ценой: что известно о военной драме «Малыш» с Глебом Калюжным

2022 год. Молодой парень из Донецка после смерти отца остается совсем один. Свою мать он не видел с детства. Парень мечтает стать знаменитым рэпером, он далек от политики и не знаком с ужасами войны. Однако, узнав, что его мама находится в осажденном Мариуполе среди пленных мирных жителей, герой решает записаться добровольцем в штурмовой отряд и отправляется на фронт. Теперь ему предстоит не только найти свою мать, но и стать настоящим бойцом.