Спасти любой ценой: что известно о военной драме «Малыш» с Глебом Калюжным

26 февраля состоится премьера военной драмы «Малыш» с Глебом Калюжным в главной роли. Сюжет картины повествует о молодом парне из Донецка, ушедшем добровольцем на специальную военную операцию. Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
2022 год. Молодой парень из Донецка после смерти отца остается совсем один. Свою мать он не видел с детства. Парень мечтает стать знаменитым рэпером, он далек от политики и не знаком с ужасами войны. Однако, узнав, что его мама находится в осажденном Мариуполе среди пленных мирных жителей, герой решает записаться добровольцем в штурмовой отряд и отправляется на фронт. Теперь ему предстоит не только найти свою мать, но и стать настоящим бойцом.
В ролях:
Глеб Калюжный — Малыш;Полина Агуреева — Марина;Иван Алексеев — Жук;Даниил Чуп — Глеб;Келвин Увво — Джонни;Олег Васильков — Марс;другие актеры.
Кто снимал:
режиссер — Андрей Симонов;сценаристы — Андрей Симонов, Ринат Есеналиев и Кирилл Имашев;продюсеры — Андрей Кретов, Григорий Акопян и Андрей Симонов;оператор — Руслан Герасименков;композиторы — Юрий Бардаш и Павел Додонов;художники — Эдуард Гизатуллин и Оксана Ишмухамедова.
Съемки и создание фильма.
Режиссером и одним из сценаристов ленты стал Андрей Симонов, снявший первый художественный фильм о спецоперации — «20/22», а главную роль исполнил актер Глеб Калюжный, который сразу после съемок пошел на срочную службу в ряды российской армии. У его персонажа есть реальный прототип: один из самых молодых ополченцев Донецкой Народной Республики Павел Черток. В 18 лет он ушел на фронт и получил позывной «Малыш». В составе мотострелкового подразделения Черток участвовал в десятках штурмов и зачисток, трижды был ранен.
— Павел обладает невероятной силой духа, не по годам взрослый, искренне любящий свою семью и страну парень. Самый настоящий герой! Мы провели с ним бок о бок почти три месяца, он рассказывал мне и партнерам по кадру много историй с фронта, о своей жизни, о семье и доме в ДНР. Это общение и картина, над которой мы все вместе работали, дали мне бесценный опыт, помогли лучше понять происходящие события, — рассказал Глеб Калюжный.
В 2024 году Черток стал участником программы #СВОеКИНО, цель которой — создание патриотического контента, основанного на личных историях очевидцев. Черток также участвовал в написании сценария «Малыша» и сыграл в картине второстепенную роль.
Съемки фильма проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму, где в павильонах студии «Юг. Кино» снимали один из финальных эпизодов. Автором одного из главных саундтреков к фильму стал музыкант лейбла «Таврида. АРТ» Сергей Нихаенко. Его песня «Высота» — автобиографическая, ведь в 2022 году артист из Луганской Народной Республики тоже отправился добровольцем на фронт.
