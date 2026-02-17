Минприроды обсудило разработку системы управления нефтесодержащими отходами

В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации прошло рабочее совещание, посвященное созданию прозрачной системы обращения с отходами, содержащими нефтепродукты. Во взаимодействии с членами Союза переработчиков отходов топливно-энергетического комплекса и делегатами от нефтегазовой индустрии заместитель министра Денис Буцаев выдвинул инициативу по выстраиванию нормативного управления в сфере утилизации данных отходов.
«Перед нами стоит конкретная цель, определенная на высшем уровне: к 2030 году не менее четверти вторичных материальных ресурсов из твердых коммунальных отходов должно возвращаться в экономику. Для промышленных отходов, включая нефтесодержащие, это является ключевым показателем эффективности. Мы должны совместными усилиями преобразовать эту отрасль в высокотехнологичный, открытый и экологичный сегмент российской экономики замкнутого цикла», — заявил Денис Буцаев.
В центре обсуждения находился вопрос о переносе внимания с бюрократического процесса выдачи лицензий на реальный мониторинг и надзор за рыночными операциями. Участники рассмотрели возможности по созданию общегосударственного Реестра добросовестных переработчиков, принятию унифицированных технических регламентов и установлению инструментов отраслевого саморегулирования.
Заместитель главы ведомства подчеркнул стратегическую важность наведения порядка в этой области для обеспечения экологической безопасности страны. По его словам, министерство работает над нормативной базой, которая будет стимулировать реальную, а не формальную переработку отходов.
Согласно приведенным данным, ежегодно в России образуется 9−10 миллионов тонн нефтесодержащих отходов, при этом степень их комплексной переработки составляет лишь 15−25%. Широкое распространение получили незаконные методы утилизации. Планируется, что формирование саморегулируемой организации даст возможность надежным компаниям демонстрировать соответствие качественным стандартам и нести коллективную ответственность.
По результатам встречи было решено создать экспертную группу с участием специалистов Минприроды России, СПОТЭК, нефтедобывающих предприятий и иных заинтересованных сторон. Ее задачей станет разработка обязательных минимальных критериев для организаций, занимающихся переработкой нефтесодержащих отходов. Также стартуют переговоры относительно возможных форматов добровольного саморегулирования в отрасли.