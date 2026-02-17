Минприроды обсудило разработку системы управления нефтесодержащими отходами

«Перед нами стоит конкретная цель, определенная на высшем уровне: к 2030 году не менее четверти вторичных материальных ресурсов из твердых коммунальных отходов должно возвращаться в экономику. Для промышленных отходов, включая нефтесодержащие, это является ключевым показателем эффективности. Мы должны совместными усилиями преобразовать эту отрасль в высокотехнологичный, открытый и экологичный сегмент российской экономики замкнутого цикла», — заявил Денис Буцаев.