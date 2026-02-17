CNN: США добились «впечатляющих» уступок на переговорах от Украины и Европы

Во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине представителям США удалось добиться «впечатляющих уступок» со стороны Украины и стран Европы. Об этом во вторник, 17 февраля, заявил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид в беседе с телеканалом CNN.
— Пока что результаты впечатляют в отношении украинцев и европейцев (с позиции уступок, которых Вашингтону удалось добиться — прим. «ВМ») и не впечатляют в отношении россиян, которые ничего не уступили, — уточнил дипломат.
Он подчеркнул, что американская делегация, в которую входят спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, «наиболее эффективно используют свои дипломатические ресурсы». При этом Фрид не уточнил, о каких уступках шла речь на консультациях, передает телеканал.
В тот же день СМИ сообщили, что украинская делегация на переговорах в преддверии встречи в Женеве, которые проходят с 17 по 18 февраля, раскололась на две части из-за разногласий по срокам заключения мирной соглашения по завершению вооруженного конфликта.