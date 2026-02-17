Переговоры в Женеве по урегулированию на Украине длятся более трех часов

В Женеве уже более трёх часов продолжаются трёхсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине, в которых участвуют представители России, США и Украины. Встреча началась в 13:56 по местному времени, что соответствует 15:56 по МСК. Таким образом, переговоры длятся уже почти четыре часа.
Переговоры проходят в отеле InterContinental. Российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский.
Сообщается, что в Женеве также присутствуют представители Италии, Великобритании, Германии и Франции. В неформальной обстановке запланирована встреча между советниками по национальной безопасности этих стран с американской и украинской делегациями.
Ранее KP.RU сообщил, что профессор политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен — территориальный вопрос в рамках женевских переговоров будет полностью сорван.