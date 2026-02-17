Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры в Женеве по урегулированию на Украине длятся более трех часов

Первый раунд переговоров по Украине в Женеве продолжается уже почти 4 часа.

В Женеве уже более трёх часов продолжаются трёхсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине, в которых участвуют представители России, США и Украины. Встреча началась в 13:56 по местному времени, что соответствует 15:56 по МСК. Таким образом, переговоры длятся уже почти четыре часа.

Переговоры проходят в отеле InterContinental. Российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский.

Сообщается, что в Женеве также присутствуют представители Италии, Великобритании, Германии и Франции. В неформальной обстановке запланирована встреча между советниками по национальной безопасности этих стран с американской и украинской делегациями.

Ранее KP.RU сообщил, что профессор политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен — территориальный вопрос в рамках женевских переговоров будет полностью сорван.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше