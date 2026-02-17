Врач Новиков развеял мифы о домашних способах сбить температуру

При сильной заложенности носа Гулакова рекомендовала использовать сосудосуживающие спреи на основе оксиметазолина или ксилометазолина, отмечая, что их легче дозировать и они менее токсичны, чем капли. Применять такие средства следует не чаще трех раз в сутки и не дольше пяти дней, чтобы избежать привыкания, заключила специалист.