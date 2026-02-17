Врач Новиков развеял мифы о домашних способах сбить температуру

Главная опасность при высокой температуре заключается в неправильных действиях при попытках ее сбить. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-терапевт Александр Новиков.
По словам специалиста, категорически противопоказано растирание спиртом или уксусом. Он пояснил, что спирт быстро всасывается через кожу и дыхательные пути, вызывая интоксикацию, судороги и спазм сосудов, из-за чего внутренняя температура не падает, а поднимается еще выше.
Второй распространенной ошибкой Новиков назвал укутывание больного одеялами, что создает эффект парника и может привести к тепловому удару, обезвоживанию и сбоям в работе сердца, особенно у пожилых и детей.
Третья ошибка — бесконтрольный прием жаропонижающих. Передозировка парацетамола грозит острой печеночной недостаточностью, а комбинирование разных препаратов может вызвать токсическое поражение печени или желудочно-кишечное кровотечение.
Терапевт также предупредил, что детям и подросткам при вирусной инфекции нельзя давать аспирин из-за риска развития смертельно опасного синдрома Рея.
Врач-оториноларинголог Анна Гулакова в беседе с NEWS.ru дала советы по лечению насморка. По ее словам, в 90 процентах случаев насморк вызван вирусами и проходит самостоятельно. Облегчить состояние помогут частое обильное питье, промывание носа большими объемами жидкости и поддержание в комнате температуры 19−21 градуса с влажностью воздуха 40−60 процентов.
При сильной заложенности носа Гулакова рекомендовала использовать сосудосуживающие спреи на основе оксиметазолина или ксилометазолина, отмечая, что их легче дозировать и они менее токсичны, чем капли. Применять такие средства следует не чаще трех раз в сутки и не дольше пяти дней, чтобы избежать привыкания, заключила специалист.
