Жену певца Игоря Николаева преследует сумасшедший сталкер

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова заявила, что ее преследует неизвестный мужчина.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова заявила, что ее преследует неизвестный мужчина. По словам женщины, сталкер уже длительное время донимает ее и ее окружение, каждый раз называя себя новым именем.

В соцсетях Проскурякова рассказала, что преследователь терроризирует ее и ее знакомых, представляется то Богданом Узовым, то Олегом Воронковым, то Анной Кузьминой, а в последний раз назвался сценаристом Вячеславом.

Женщина уверена, что под всеми этими именами скрывается один и тот же человек, который, по ее мнению, психически нездоров.

Как считает Юлия, конечная цель сталкера — добиться личной встречи с ней, однако зачем, неизвестно.

