Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор прокомментировал блокировку 400 тысяч каналов со стороны Telegram

В мессенджере Telegram до сих пор доступны свыше 150 тысяч каналов и материалов, которые российские власти требовали запретить. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в Роскомнадзоре, комментируя информацию о том, что мессенджер уже заблокировал свыше 400 тысяч каналов.

В мессенджере Telegram до сих пор доступны свыше 150 тысяч каналов и материалов, которые российские власти требовали запретить. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в Роскомнадзоре, комментируя информацию о том, что мессенджер уже заблокировал свыше 400 тысяч каналов.

— По состоянию на 17 февраля 2026 года остаются не ограниченными в Telegram более 154 тысяч каналов, об удалении которых в этот мессенджер были направлены требования российских уполномоченных органов государственной власти, в том числе около 18 тысяч экстремистских и террористических каналов и отдельных материалов, — приводит информацию от ведомства Lenta.ru.

Руководство Telegram ведет переговоры с Роскомнадзором и удаляет некоторые материалы по запросу. Об этом 15 февраля сообщил Сергей Боярский, председатель комитета Государственной думы по информационной политике.

10 февраля в работе мессенджера произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений в работу мессенджера. Ведомство подчеркнуло, что будет и дальше ограничивать платформу, чтобы добиться от ее руководства исполнения российского законодательства.

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше