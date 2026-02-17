Роскомнадзор прокомментировал блокировку 400 тысяч каналов со стороны Telegram

В мессенджере Telegram до сих пор доступны свыше 150 тысяч каналов и материалов, которые российские власти требовали запретить. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в Роскомнадзоре, комментируя информацию о том, что мессенджер уже заблокировал свыше 400 тысяч каналов.
— По состоянию на 17 февраля 2026 года остаются не ограниченными в Telegram более 154 тысяч каналов, об удалении которых в этот мессенджер были направлены требования российских уполномоченных органов государственной власти, в том числе около 18 тысяч экстремистских и террористических каналов и отдельных материалов, — приводит информацию от ведомства Lenta.ru.
Руководство Telegram ведет переговоры с Роскомнадзором и удаляет некоторые материалы по запросу. Об этом 15 февраля сообщил Сергей Боярский, председатель комитета Государственной думы по информационной политике.
10 февраля в работе мессенджера произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений в работу мессенджера. Ведомство подчеркнуло, что будет и дальше ограничивать платформу, чтобы добиться от ее руководства исполнения российского законодательства.