Семья подала в суд на авиакомпанию «Россия» из-за запаха фекалий от попутчика

Семья подала исковое заявление против авиакомпании «Россия» с требованием о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей. Причиной иска послужил запах фекалий от попутчика во время рейса Сочи — Санкт-Петербург. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
Супруги Руслан и Мария, с которыми были несовершеннолетние дети Джессика и Моника, заявили о нарушении их прав как потребителей. Они рассказали, что вместе с ними в самолете летел мужчина старшего возраста с ограниченными возможностями передвижения. По словам пассажиров, одежда попутчика была испачкана продуктами жизнедеятельности. Предварительное судебное заседание по данному делу уже назначено.
— Командир воздушного судна в тот момент решил, что гражданин не создает ситуаций, угрожающих безопасности полета, и не нарушает правила поведения на борту. Будем разбираться, — написала Лебеда в своем Telegram-канале.
Осенью 2025 года сотрудники аэропорта Антальи отказались пускать российскую семью на рейс до Москвы, поскольку те не распечатали электронные билеты и прибыли в авиагавань менее чем за час до вылета.