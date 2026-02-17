Семья подала в суд на авиакомпанию «Россия» из-за запаха фекалий от попутчика

Супруги Руслан и Мария, с которыми были несовершеннолетние дети Джессика и Моника, заявили о нарушении их прав как потребителей. Они рассказали, что вместе с ними в самолете летел мужчина старшего возраста с ограниченными возможностями передвижения. По словам пассажиров, одежда попутчика была испачкана продуктами жизнедеятельности. Предварительное судебное заседание по данному делу уже назначено.