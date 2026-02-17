Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове суд защитил жилищные права семьи погибшего военнослужащего

Суд в Ростове поддержал требования вдовы погибшего военного.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону защитил жилищные права семьи погибшего участника специальной операции. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

— Вдова военнослужащего просила признать незаконными действия, направленные на возврат ранее выплаченных государством средств на приобретение жилого помещения, — пояснили в инстанции.

Лейтенант погиб в 2022 году. В связи с этим его супруге и детям от военного ведомства была выплачена субсидия на приобретение жилья. Однако уже в 2025 году часть выплаты попросили вернуть обратно, ссылаясь на то, что военного по ошибке в 2022 году не включили в реестр накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.

Женщина обжаловала включение погибшего супруга в реестр НИС в 2025 году.

— Окружной военный суд, рассмотрев апелляцию, разъяснил, что выводы о правомерности включения погибшего военнослужащего в реестр участников НИС нельзя признать обоснованными, — сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

В итоге решение первой инстанции отменили и утвердили требование об исключении погибшего военного из реестра участников НИС с тем, чтобы защитить ранее реализованные жилищные права членов его семи.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.