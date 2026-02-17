В Ростове суд защитил жилищные права семьи погибшего военнослужащего

Лейтенант погиб в 2022 году. В связи с этим его супруге и детям от военного ведомства была выплачена субсидия на приобретение жилья. Однако уже в 2025 году часть выплаты попросили вернуть обратно, ссылаясь на то, что военного по ошибке в 2022 году не включили в реестр накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.