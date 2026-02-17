В Ростове суд защитил жилищные права семьи погибшего военнослужащего

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону защитил жилищные права семьи погибшего участника специальной операции. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
— Вдова военнослужащего просила признать незаконными действия, направленные на возврат ранее выплаченных государством средств на приобретение жилого помещения, — пояснили в инстанции.
Лейтенант погиб в 2022 году. В связи с этим его супруге и детям от военного ведомства была выплачена субсидия на приобретение жилья. Однако уже в 2025 году часть выплаты попросили вернуть обратно, ссылаясь на то, что военного по ошибке в 2022 году не включили в реестр накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.
Женщина обжаловала включение погибшего супруга в реестр НИС в 2025 году.
— Окружной военный суд, рассмотрев апелляцию, разъяснил, что выводы о правомерности включения погибшего военнослужащего в реестр участников НИС нельзя признать обоснованными, — сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
В итоге решение первой инстанции отменили и утвердили требование об исключении погибшего военного из реестра участников НИС с тем, чтобы защитить ранее реализованные жилищные права членов его семи.
