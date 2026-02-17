Падение прибыли у крупного бизнеса в Башкирии замедлилось, но убытки выросли в 3,5 раза

Доля убыточных предприятий составила 26%, их совокупные потери — 63,9 миллиарда рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2024 года (тогда убытки не превышали 18,4 млрд). По сравнению с десятью месяцами 2025-го показатели почти не изменились.