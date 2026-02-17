Падение прибыли у крупного бизнеса в Башкирии замедлилось, но убытки выросли в 3,5 раза

За 11 месяцев 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий Башкирии составил 194,8 миллиарда рублей в действующих ценах. Это на 43,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Однако темпы падения замедлились: по итогам десяти месяцев снижение, сообщает Башкортостанстат, достигало 44,6%.
Прибыль показали 74% компаний, в совокупности заработавшие 258,7 миллиарда. Наибольший вклад внесли обрабатывающие производства (73,7 млрд, хотя это лишь треть от уровня прошлого года).
Доля убыточных предприятий составила 26%, их совокупные потери — 63,9 миллиарда рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2024 года (тогда убытки не превышали 18,4 млрд). По сравнению с десятью месяцами 2025-го показатели почти не изменились.
Суммарная задолженность организаций к концу ноября достигла 1,8 триллиона рублей. Просроченная задолженность выросла на 1,6 миллиарда — до 73,6 миллиарда, что составляет 4% от общего долга. Весь прирост обеспечен кредиторской просрочкой: она увеличилась с 66,4 до 68 миллиардов.
Кредиторская задолженность в целом составила 1,2 триллиона, дебиторская — 1,4 триллиона рублей.
