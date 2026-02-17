Эксперт Кокоткина: длительное использование гаджетов приводит к лимфостазу

Длительное использование гаджетов и малоподвижный образ жизни могут привести к лимфостазу, отечности лица и сбоям в работе мочевыделительной системы. Об этом рассказала «Известиям» невролог, кандидат медицинских наук Людмила Кокоткина.
По словам эксперта, излучение от экранов также негативно воздействует на глаза и кожу, вызывая покраснения и высыпания, а игры в темноте нарушают циркадные ритмы. Особенно опасно это для подростков: недостаток физической активности и свежего воздуха ведет к гипоксии и нарушениям в работе нейронов, что тормозит развитие когнитивных функций и психическую устойчивость.
Чтобы минимизировать вред, Кокоткина рекомендует ограничивать время за играми 40 минутами, проветривать помещения и увеличивать количество уроков физкультуры для улучшения притока кислорода к мозгу.
Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила о рисках чрезмерного увлечения соцсетями. Исследования показывают, что более 60 процентов молодых людей связывают количество лайков с самооценкой, что со временем формирует зависимость от внешнего одобрения.
Высокая активность в сетях, особенно с фокусом на селфи, нередко сопровождается тревожностью и депрессивными симптомами, а негативные комментарии могут восприниматься как личный провал. Однако, по словам Крашкиной, если использовать селфи как инструмент самонаблюдения и личный дневник, это может укрепить контакт с собой и снизить зависимость от чужого мнения.
Ранее врач Екатерина Кашух заявила, что использование смартфона за едой ведет к перееданию.