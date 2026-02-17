Эксперт Кокоткина: длительное использование гаджетов приводит к лимфостазу

Высокая активность в сетях, особенно с фокусом на селфи, нередко сопровождается тревожностью и депрессивными симптомами, а негативные комментарии могут восприниматься как личный провал. Однако, по словам Крашкиной, если использовать селфи как инструмент самонаблюдения и личный дневник, это может укрепить контакт с собой и снизить зависимость от чужого мнения.