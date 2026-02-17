МОК: Спортсмены из России выступят на Паралимпиаде под национальным флагом

Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на зимних Паралимпийских играх 2026 под национальными флагами своих стран. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило агентство France Press со ссылкой на представителя Международного паралимпийского комитета.
Он рассказал, что шестеро российских и четверо белорусских атлетов, допущенных к соревнованиям, будут выступать от имени своих стран. И к этим спортсменам будут применяться те же правила, что и к участникам из других государства.
Ранее действовал запрет на выступления под флагами России и Белоруссии. Спортсмены могли выступать исключительно под нейтральной символикой. Этот запрет был отменен на общем собрании Паралимпийского комитета в сентябре прошлого года.
Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта. России выделено по два места в горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноубординге. Белорусские квоты — все в лыжных гонках.
