Мужчина получит внушительный срок за сутенерство собственной жены: он продавал её более 120 раз

В Швеции 60-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за то, что он принуждал свою жену к занятию проституцией. По версии следствия, он продавал интимные услуги супруги не менее 120 мужчинам. Об этом пишет агентство Associated Press.
По словам государственного обвинителя Иды Аннерстедт, мужчину подозревают в грубой эксплуатации супруги. Прокурор уточнила, что наказание за сутенерство по шведским законам может составлять от двух до десяти лет лишения свободы.
Подозреваемый был взят под стражу ещё в октябре 2025 года. Ожидается, что официальные обвинения ему будут предъявлены уже в марте. При этом сам задержанный категорически отрицает свою вину и заявляет о непричастности к преступлению.
Журналисты попытались выяснить, находилась ли женщина под воздействием наркотиков во время оказания услуг, однако прокурор Аннерстедт отказалась комментировать этот вопрос. Детали состояния потерпевшей пока не разглашаются в интересах следствия.
