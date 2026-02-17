Ричмонд
Наркодельцы из Украины держали соотечественников в рабстве в Польше

Злоумышленники в Варшаве заманивали украинских граждан под видом работы и держали их в рабстве.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Варшавы раскрыла преступную схему, в рамках которой десятки граждан Украины содержались в условиях рабства. Их принуждали к работе на наркосеть, сообщает польское издание Warsaw.

Операция прошла в частном доме на улице Бекасув в районе Урсынув. На момент задержания там находились 22 укранца. По данным следствия, их насильно удерживали и заставляли через соцсети и мессенджеры вербовать новых жертв из стран бывшего СССР, обещая им лёгкую работу и доход до 250 долларов в неделю.

Многие откликались на объявления о вакансиях в колл-центре, но после подписания документов фактически теряли свободу.

29-летний Александр рассказал, что в доме ему запрещали разговаривать с кем-либо, кроме «шефа», а за малейшее нарушение, например, за попытку сходить в туалет без разрешения, били дубинкой по голове.

22-летний Иван сообщил, что для запугивания жертвам показывали видео с пытками и издевательствами.

«Страшно даже подумать, что это могло случиться со мной и моей семьёй», — сказал он.

Операция стала возможной лишь после того, как одному из удерживаемых удалось сбежать и вызвать полицию.

В результате девять человек получили статус потерпевших. Двое предполагаемых организаторов, в том числе мужчина по прозвищу «Жора», арестованы. Им предъявлено обвинение в участии в организованной вооружённой преступной группировке, занимавшейся производством, транспортировкой и сбытом наркотиков.

Ранее стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении участников преступного сообщества. Злоумышленники похищали одиноких женщин, в том числе несовершеннолетних, для вовлечения в проституцию на территории Красноярского края и Новосибирской области.