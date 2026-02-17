Врач Меньщикова: лишняя клетчатка может помешать усвоению железа

Даже небольшое количество клетчатки иногда провоцирует вздутие, что не означает ее вред. Дискомфорт часто связан с группой углеводов FODMAP, которые плохо всасываются, задерживают воду и активно бродят в толстой кишке, особенно у людей с чувствительным кишечником. Чтобы избежать проблем, врач рекомендует временно исключить главные триггеры газообразования, такие как яблоки, груши, лук, чеснок, бобовые, пшеницу и молоко, и сделать основой рациона продукты с низким содержанием FODMAP: морковь, огурцы, бананы, киви, рис и гречку.