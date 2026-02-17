Врач Меньщикова: лишняя клетчатка может помешать усвоению железа

Чрезмерное потребление клетчатки в объеме более 40−50 граммов в сутки может привести к дефициту железа, цинка, кальция и магния, а также к другим нежелательным реакциям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым женщинам необходимо не менее 25 граммов клетчатки в день, мужчинам — не менее 30 граммов. Такое количество снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и колоректального рака, однако большинство людей потребляет лишь половину нормы, около 10−15 граммов. Попытка резко увеличить объем за счет добавок или большого количества овощей часто вызывает неприятные симптомы, пояснила специалист.
По словам Меньщиковой, резкий старт приема БАДов с клетчаткой без консультации с врачом может привести к образованию плотных камней из волокон, блокирующих кишечник, особенно при недостаточном потреблении воды. Кроме того, избыток пищевых волокон связывает минералы, препятствуя их усвоению, и способен вызвать запор, если воды в рационе мало.
Даже небольшое количество клетчатки иногда провоцирует вздутие, что не означает ее вред. Дискомфорт часто связан с группой углеводов FODMAP, которые плохо всасываются, задерживают воду и активно бродят в толстой кишке, особенно у людей с чувствительным кишечником. Чтобы избежать проблем, врач рекомендует временно исключить главные триггеры газообразования, такие как яблоки, груши, лук, чеснок, бобовые, пшеницу и молоко, и сделать основой рациона продукты с низким содержанием FODMAP: морковь, огурцы, бананы, киви, рис и гречку.
