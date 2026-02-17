Беременную блогершу Лерчек госпитализировали с сильными болями

39-летнюю блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) экстренно госпитализировали из-за сильных болей. Об этом сообщил ее гражданский муж, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.
По его словам, Валерия постоянно мучается от боли, но отказывается от обезболивающих — боится навредить будущему ребенку. Подробности Сквиччиарини раскрывать не стал, чтобы не провоцировать слухи.
Это уже не первый приступ за последнее время. Неделю назад Лерчек вызывали скорую из-за болей в суставе и проблем с ногой. Тогда от госпитализации она отказалась, но судебное заседание пришлось перенести.
Напомним, Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей.
Сначала блогерша признала вину, но позже отказалась от своих слов. У нее арестованы счета и имущество, долг перед налоговой — 168 миллионов рублей.
