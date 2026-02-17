Народный артист России Малежик рассказал, как учился выступать на улицах

Народный артист России Вячеслав Малежик 17 февраля отмечает день рождения. Накануне праздника певец поделился редкими историями из жизни. Он рассказал о выступлениях за границей и даже о том, как когда-то работал уличным музыкантом. Об этом пишет mk.ru.
«Надо сказать, очень ревниво отношусь, если кто-то в моем присутствии начинает петь песни под гитару. И у меня была ситуация, когда я пошел по Пекину погулять, и какой-то парень-китаец зарабатывал деньги, стоял, пел песни под гитару. Я у него попросил гитару и… не помню уже, что я пел, но, видимо, орал я громче, чем он», — признался Малежик.
Артист рассказал, что в молодости пел для прохожих и туристов в Германии, иногда спонтанно открывал футляр от гитары и собирал деньги. Он отмечает, что важно было понимать, где лучше стоять, чтобы публика слушала и оставляла деньги. Малежик признался, что эти первые «уличные концерты» многому его научили.
Сегодня Малежик активно выступает на сцене и получает искренние овации от зрителей. Он смеется, что молодежь теперь часто увлечена работой с искусственным интеллектом, поэтому живое исполнение остается его козырем.
Напомним, певец в 2017 году перенес инсульт. Восстановиться после тяжелой болезни ему помогла жена Татьяна. Однако после и ее настиг недуг.