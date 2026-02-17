В Челябинске мужчина на глазах у прохожих изрезал ножом сожительницу

По данным следствия, днём 17 февраля у одного из домов на улице Агалакова в Ленинском районе города между мужчиной и женщиной произошёл бытовой конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанёс сожительнице не менее пяти ударов ножом, от которых потерпевшая упала на землю. Довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось, так как его действия пресекли прохожие. Женщина была госпитализирована.