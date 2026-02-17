В Челябинске мужчина на глазах у прохожих изрезал ножом сожительницу

По данным следствия, днём 17 февраля у одного из домов на улице Агалакова в Ленинском районе города между мужчиной и женщиной произошёл бытовой конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанёс сожительнице не менее пяти ударов ножом, от которых потерпевшая упала на землю. Довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось, так как его действия пресекли прохожие. Женщина была госпитализирована.
В настоящее время фигурант задержан, следователи готовятся предъявить ему обвинение по статье о покушении на убийство и избрать меру пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжаются следственные действия для сбора и закрепления доказательств.
Ранее сообщалось, что в Красноярске 35-летняя женщина подозревается в нападении с ножом на 17-летнюю соседку по общежитию на почве ревности. По версии следствия, подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, приревновала потерпевшую к своему сожителю. В ходе конфликта она нанесла девушке ножевое ранение.
