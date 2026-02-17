Ричмонд
Цены на продукты в Башкирии: что подорожало сильнее всего с 2025 года

В Башкирии больше всего за год подорожали шоколад, кофе и рыба.

Источник: Комсомольская правда

Башкортостанстат сравнил цены на основные продукты в Башкирии в январе 2026 года с показателями годичной давности.

Наиболее заметно за год подорожали шоколад (+23%), кофе (+20%), рыба (кроме красной) — +13,5%, белый хлеб и батоны (+12%), овсянка (+11%) и черный хлеб (+10,7%). Молочная продукция тоже прибавила в цене: сметана +9,4%, молоко +6,3%, творог +5,6%. Чай подорожал на 4%, карамель — на 6%.

При этом ряд товаров, напротив, серьезно упал в цене. Лидерами стали капуста (-32%), картофель (-28%) и яйца (-30%). Сахар и гречка подешевели на 10%, свекла — на 14%, морковь — на 5,5%, сливочное масло — на 4,4%.

Цены на соль, подсолнечное масло и куриные окорочка остались без изменений.

Огурцы, резко взлетевшие в январе, к декабрю прибавили 42%, но в годовом выражении рост составил лишь 13%. Помидоры за год даже стали дешевле — на 5,8%.

Мясо подорожало: бескостная говядина — до 930 рублей за килограмм (+13%), свинина — до 470 рублей (+10,5%).

