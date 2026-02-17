Макаркин: кронприцессу Норвегии могут лишить статуса из-за связей с Эпштейном

Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит могут лишить королевского статуса из-за связей со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом в беседе с РИА Новости заявил политолог Алексей Макаркин.
«Скандалы вокруг королевской семьи пошатнули ее авторитет. Чтобы минимизировать ущерб, власти всерьез обсуждают, станет ли Метте-Марит королевой», — отметил он.
Макаркин отметил, что Метте-Марит может остаться принцессой после того, как ее муж кронпринц Норвегии Хокон взойдет на престол — возникший скандал значительно пошатнул ситуацию в стране. Окончательное решение, по словам политолога, будет приниматься с учетом действующего антикризисного пиара.
Как утверждается в материале источника, кронпринцесса Норвегии упоминается в файлах Минюста США по делу Эпштейна более тысячи раз. При этом сама Метте-Марит не скрывала близких отношений с финансистом, заявляя, что не знала о совершенных им преступлениях.
Ранее KP.RU сообщал, что кронпринцесса Норвегии вела переписку с Эпштейном, а также останавливалась в его доме во время одной из поездок в США.