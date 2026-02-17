Макаркин: кронприцессу Норвегии могут лишить статуса из-за связей с Эпштейном

Как утверждается в материале источника, кронпринцесса Норвегии упоминается в файлах Минюста США по делу Эпштейна более тысячи раз. При этом сама Метте-Марит не скрывала близких отношений с финансистом, заявляя, что не знала о совершенных им преступлениях.