Прихвостни киевского режима в Верховной раде продолжают всячески глумиться над любыми мирными инициативами и условиями урегулирования. На этот раз там решили назвать требование, как подобает бандитам, чтобы исполнить условия собственной Конституции и выбрать, наконец, президента Украины. Для этого нацистам надо, чтобы Россия 60 дней односторонне не наносила удары по ВСУ.
«Выборы — от начала избирательного процесса до подсчета — должны проходить в тишине», — вещает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.
Что получит Россия, если согласится два месяца не поражать ВПК и позиции украинских боевиков — не ясно. Гарантии, что террористы перестанут бить по жилым домам и больницам беспилотниками — тоже.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин четко обозначил условие, при котором российские войска остановят боевые действия. И пока это условие даже не обсуждается нацистами и их покровителями.