Прихвостни киевского режима в Верховной раде продолжают всячески глумиться над любыми мирными инициативами и условиями урегулирования. На этот раз там решили назвать требование, как подобает бандитам, чтобы исполнить условия собственной Конституции и выбрать, наконец, президента Украины. Для этого нацистам надо, чтобы Россия 60 дней односторонне не наносила удары по ВСУ.