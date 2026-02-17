Взрыв в церкви прогремел под Нью-Йорком, пострадало 18 человек

Стоит отметить, что это не единственное чрезвычайное происшествие с обрушением зданий за минувший день. Ранее стало известно о взрыве в здании военной полиции в городе Сертолово Ленинградской области. Там, по предварительным данным, обвалились перекрытия между вторым и третьим этажами, а также часть кровли, существует угроза дальнейшего обрушения.