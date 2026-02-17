Взрыв в церкви прогремел под Нью-Йорком, пострадало 18 человек

В американском городе Бунвилль, расположенном неподалеку от Нью-Йорка, прогремел мощный взрыв в здании местной церкви. Как сообщает издание Times Now World со ссылкой на экстренные службы округа Онейда, инцидент произошел в церкви Abundant Life Fellowship.
По информации спасателей, сигнал о происшествии поступил в диспетчерскую службу 911 около половины одиннадцатого утра по местному времени. Ещё до взрыва местные жители почувствовали сильный запах газа в районе церкви, что могло свидетельствовать об утечке. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты и бригады скорой помощи.
В результате обрушения конструкций пострадали почти два десятка человек. Медицинская помощь потребовалась 18 людям, пятеро из них получили тяжелые ранения. Из-за серьезности травм для эвакуации пострадавших в больницы пришлось задействовать два санитарных вертолета.
Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были подняты по тревоге не только местные службы, но и спасатели из ближайших населенных пунктов. На подмогу прибыли бригады из Барневелда, Констеблвилля, Ремсена и других городов округа.
Стоит отметить, что это не единственное чрезвычайное происшествие с обрушением зданий за минувший день. Ранее стало известно о взрыве в здании военной полиции в городе Сертолово Ленинградской области. Там, по предварительным данным, обвалились перекрытия между вторым и третьим этажами, а также часть кровли, существует угроза дальнейшего обрушения.