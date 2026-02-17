Спортсменам из России на Олимпиаде отказались дарить обещанные телефоны

Спортсмены из России не получили от организаторов Олимпийских игр в Италии в подарок мобильные телефоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню остальным участникам соревнований. Об этом во вторник, 17 февраля, рассказали сами спортсмены.
Изначально компания из Южной Кореи, которая выступает спонсором Международного олимпийского комитета, обещала раздать спортсменам на Олимпиаде уникальную версию гаджета.
— По заявлению пресс-службы компании, мобильное устройство в дизайнерском исполнении должны получить почти 3 800 спортсменов, которые приедут на Игры в Италию, — передает ТАСС.
Политолог, основатель АНО «Наследие Нации», руководитель Комитета Центра социальной архитектуры «Сфера» Елена Штульман прокомментировала неудачи российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2026 года. Основной причиной низкого результата она назвала изоляцию российского спорта.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не смогла сдержать эмоций после мужского одиночного катания на Олимпийских играх. Спортсменка стояла на зрительских трибунах, когда вдруг начала плакать. Победу на Олимпиаде в этой дисциплине одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье — еще один фигурист из Японии Шун Сато (274,90).