Спортсменам из России на Олимпиаде отказались дарить обещанные телефоны

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не смогла сдержать эмоций после мужского одиночного катания на Олимпийских играх. Спортсменка стояла на зрительских трибунах, когда вдруг начала плакать. Победу на Олимпиаде в этой дисциплине одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье — еще один фигурист из Японии Шун Сато (274,90).