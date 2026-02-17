«Красивая Буся»: Визажистка из российской глубинки сделала макияж дочери Трампа

Визажист из России сделала макияж дочери Трампа. Видео © Telegram / Murmyyyyau.
На опубликованных кадрах видна финальная версия макияжа: взгляд Тиффани акцентирован выразительными чёрными стрелками, а на её губах — помада нежного розового оттенка.
«Тиффани Трамп, милая, красивая Буся!» — подписала публикацию Кристина.
Кристина также призналась, что чувствовала себя абсолютно спокойно во время работы, и пообещала в будущем обязательно рассказывать об этом опыте своим внукам.
Напомним, американская модель и певица Тиффани Трамп стала мамой в мае этого года. Отец ребёнка — миллиардер Майкл Булос, с которым Тиффани связала свою судьбу в 2022 году. О беременности дочери Дональд Трамп сообщил ещё в октябре 2024 года во время выступления в Детройтском экономическом клубе.
