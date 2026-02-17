«Красивая Буся»: Визажистка из российской глубинки сделала макияж дочери Трампа

Напомним, американская модель и певица Тиффани Трамп стала мамой в мае этого года. Отец ребёнка — миллиардер Майкл Булос, с которым Тиффани связала свою судьбу в 2022 году. О беременности дочери Дональд Трамп сообщил ещё в октябре 2024 года во время выступления в Детройтском экономическом клубе.