Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Красивая Буся»: Визажистка из российской глубинки сделала макияж дочери Трампа

Российский визажист из села Фершампенуаз в Челябинской области Кристина Шнякина сделала макияж для дочери президента США Дональда Трампа Тиффани. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Визажист из России сделала макияж дочери Трампа. Видео © Telegram / Murmyyyyau.

На опубликованных кадрах видна финальная версия макияжа: взгляд Тиффани акцентирован выразительными чёрными стрелками, а на её губах — помада нежного розового оттенка.

«Тиффани Трамп, милая, красивая Буся!» — подписала публикацию Кристина.

Кристина также призналась, что чувствовала себя абсолютно спокойно во время работы, и пообещала в будущем обязательно рассказывать об этом опыте своим внукам.

Напомним, американская модель и певица Тиффани Трамп стала мамой в мае этого года. Отец ребёнка — миллиардер Майкл Булос, с которым Тиффани связала свою судьбу в 2022 году. О беременности дочери Дональд Трамп сообщил ещё в октябре 2024 года во время выступления в Детройтском экономическом клубе.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше