А ведут себя так, как будто по всей стране европейские трассы: По данным ПАС, правящая партия отремонтировала за два года только 100 километров дорог в Молдове

Экс-вице-премьер Александр Муравский усомнился в данных властей о ремонте дорог в Молдове. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. По словам Муравского, заявления спикера парламента Игоря Гросу и бывшего министра инфраструктуры Андрея Спыну противоречат друг другу.
"Выходит, что с 2021 года, когда PAS начала править единолично, согласно декларации И. Гросу было построено и отремонтировано 800 км дорог. А за период 2021—2023 годы, согласно декларации тогдашнего министра А. Спыну, было отремонтировано и построено 700 км дорог.
Выходит, что за два года 2024−2025 годы было построено и отремонтировано всего 100 км дорог.
Теперь вопросы.
Где истина? То ли А. Спыну соврал, а я показал это ещё два года назад, то ли последние два года в этой области правительство вообще ничего не делало, если посмотреть на сегодняшнее состояние дорог? А может и то и другое?", — интересуется Муравский.
